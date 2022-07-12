Росія утримує у Чорному морі 7 носіїв ракет "Калібр"
Російські окупанти продовжують утримувати сім носіїв оперативно-тактичних ракет типу "Калібр" у прибережній зоні Кримського півострова
Про це повідомляє служба зі зв'язків із громадськістю Командування ВМС ЗС України, передає речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
Так, в Чорному морі ворог продовжує утримувати в готовності до нанесення ракетних ударів 7 носіїв оперативно-тактичних ракет "Калібр" та продовжує здійснювати контроль морських комунікацій в Азовському морі.
"Незаконно контролюючи Азовське море та оголосивши його закритим для цивільного судноплавства, РФ продовжує забезпечувати рух цивільних суден через акваторію Азовського моря, в своїх інтересах. Рух здійснюється з вимкненими системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - написав він.
За добу прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
до Азовського моря – 39 суден, з них 15 суден рухались з протоки Босфор;
до Чорного моря – 31 судно, з них 6 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
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