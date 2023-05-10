Росія утримує в Чорному морі 17 кораблів, із них три ракетоносії

Про це повідомила пресслужба ВМС.

Ці ракетоносії може бути споряджено 24 ракетами "Калібр".

В Азовському морі перебувають два ворожі кораблі, але ракет на них немає.

У Середземному морі перебуває 5 кораблів, серед яких один носій "калібрів". Загальний залп складає до 4 ракет.