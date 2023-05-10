Росія утримує в Чорному морі 17 кораблів, із них три ракетоносії
Станом на 10 травня Росія утримує на бойовому чергуванні в Чорному морі 17 кораблів, із яких три – носії крилатих ракет типу "Калібр"
Про це повідомила пресслужба ВМС.
Ці ракетоносії може бути споряджено 24 ракетами "Калібр".
В Азовському морі перебувають два ворожі кораблі, але ракет на них немає.
У Середземному морі перебуває 5 кораблів, серед яких один носій "калібрів". Загальний залп складає до 4 ракет.
- 8 травня в Чорному морі було 15 ворожих кораблів, із них чотири ракетоносії.
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