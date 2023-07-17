Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Військово-Морських сил України ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Загальний залп складає до 12 ракет.

В основному кораблі перебувають у північно-східній частині Чорного моря, подалі від тимчасово окупованого Криму.

"Це не випадковість. Це результати роботи", - сказав Плетенчук, маючи на увазі роботу Сил оборони.

В Азовському морі чергує один корабель. У Середземному морі ситуація без змін, там досі перебуває один носій "калібрів".

Раніше Плетенчук пояснював, що різниці між застосуванням ракет із підводних і надводних ракетоносіїв немає, але підводні Україні виявляти важче. Загалом на балансі росіян в акваторії Чорного моря є три підводні човни-ракетоносії. Один із них зараз перебуває на ремонті, два інші періодично виходять на чергування.