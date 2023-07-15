У Чорному морі чергують 9 ворожих кораблів, 2 з них - носії "калібрів"
Російські окупанти на бойовому чергуванні у Чорному морі тримають дев'ять ворожих кораблів. Серед них два ракетоносії, загальний залп яких складає до 12 "калібрів"
Про це повідомили у ВМС ЗСУ.
"У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 9 ворожих кораблів серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп 12 ракет", - йдеться у повідомленні.
Водночас в Азовському морі чергує один ворожий корабель, а в Середземному морі знаходиться до 8 ворожих кораблів.
- Станом на 11 липня на бойовому чергуванні в Чорному морі перебували два ворожі кораблі. При цьому ракетоносії були в пунктах базування.
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