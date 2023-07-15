Про це повідомили у ВМС ЗСУ.

"У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 9 ворожих кораблів серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп 12 ракет", - йдеться у повідомленні.

Водночас в Азовському морі чергує один ворожий корабель, а в Середземному морі знаходиться до 8 ворожих кораблів.