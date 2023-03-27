Росія утримує в Чорному морі сім кораблів, серед них один ракетоносій

Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ.

В Азовському морі на бойовому чергуванні перебувають два ворожі кораблі.

У Середземному морі перебувають до 7 ворожих кораблів, з них 3 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп – до 20 ракет.