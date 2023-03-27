Росія утримує в Чорному морі сім кораблів, серед них один ракетоносій
Станом на 27 березня Росія утримує в Чорному морі сім кораблів, серед них один носій крилатих ракет типу "Калібр". Загальний залп складає до чотирьох ракет
Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ.
В Азовському морі на бойовому чергуванні перебувають два ворожі кораблі.
У Середземному морі перебувають до 7 ворожих кораблів, з них 3 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп – до 20 ракет.
- 26 березня в Чорному морі було два ворожі ракетоносії, загальний залп – до 8 ракет.
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