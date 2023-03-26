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РФ утримує в Чорному морі 2 ракетоносії, залп "калібрів" може сягати до 8 одиниць

26 березня, 2023 неділя
10:15
війна з Росією крилата ракта "Калібр"

Станом на ранок 26 березня російські загарбники утримують в Чорному морі 2 ракетоносії "калібрів", загальний залп яких може сягнути 8 одиниць

Про це Військово-Морські сили ЗСУ поінформували в телеграмі.

Станом на ранок 26 березня Росія утримує в Чорному морі 10 кораблів, два з яких є носіями крилатих ракет "Калібр", загальний залп яких може сягнути 8 одиниць.

Так, в Азовському морі зафіксовано два кораблі росіян, у Середземному — до семи кораблів, із них 3 є носіями крилатих ракет "Калібр", загальний залп може сягнути 20 ракет.

Україна
Росія
Крим
російська армія
окупанти
ракетний удар
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