РФ утримує в Чорному морі 2 ракетоносії, залп "калібрів" може сягати до 8 одиниць

Про це Військово-Морські сили ЗСУ поінформували в телеграмі.

Станом на ранок 26 березня Росія утримує в Чорному морі 10 кораблів, два з яких є носіями крилатих ракет "Калібр", загальний залп яких може сягнути 8 одиниць.

Так, в Азовському морі зафіксовано два кораблі росіян, у Середземному — до семи кораблів, із них 3 є носіями крилатих ракет "Калібр", загальний залп може сягнути 20 ракет.