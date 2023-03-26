РФ утримує в Чорному морі 2 ракетоносії, залп "калібрів" може сягати до 8 одиниць
Станом на ранок 26 березня російські загарбники утримують в Чорному морі 2 ракетоносії "калібрів", загальний залп яких може сягнути 8 одиниць
Про це Військово-Морські сили ЗСУ поінформували в телеграмі.
Станом на ранок 26 березня Росія утримує в Чорному морі 10 кораблів, два з яких є носіями крилатих ракет "Калібр", загальний залп яких може сягнути 8 одиниць.
Так, в Азовському морі зафіксовано два кораблі росіян, у Середземному — до семи кораблів, із них 3 є носіями крилатих ракет "Калібр", загальний залп може сягнути 20 ракет.
- Нагадаємо, Андрій Риженко, експерт Центру оборонних стратегій та капітан 1-го рангу запасу ЗСУ, зазначив, що росіяни з Чорного моря теоретично можуть завдати удар максимально 56 ракетами "Калібр". Зокрема він ствердив, що співвідношення російських сил до українських в акваторії моря зменшилось втричі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.03
Купівля 38.03Продаж 38.79
-
EUR
Купівля 40.54Продаж 41.48
- Актуальне
- Важливе