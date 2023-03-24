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У Чорному морі співвідношення російських сил до українських зменшилось втричі, - капітан 1-го рангу запасу ЗСУ Риженко

24 березня, 2023 п'ятниця
23:49
війна з Росією російський корабль в Чорному морі

Андрій Риженко, експерт Центру оборонних стратегій та капітан 1-го рангу запасу ЗСУ, зазначив, що росіяни з Чорного моря теоретично можуть завдати удар максимально 56 ракетами "калібр"

Про це він розповів в етері Еспресо.

"На початку конфлікту співвідношення сил РФ та України на Чорному морі складало 1 до 12 на користь Росії, а зараз це співвідношення змінилося у три рази й складає 1 до 4. Це відбулося завдяки тому, що ми отримали ракетні берегові системи. Росія фактично домінує і на морі, і у повітрі над північно-західною частиною Чорного моря. Крейсер "Москва" нам вдалося вразити ракетами "Нептун", використовуючи фактор сюрпризу, і те, що росіяни не підтримували бойової готовності систем ППО на цьому кораблі. Потім ми ще ракетами "Гарпун" знищили рятувальний буксир "Василій Бех" та вразили так звані вишки Бойка, і росіяни сховали свої кораблі південніше півострова Крим", - розказав експерт Центру оборонних стратегій.

Андрій Риженко зауважив, що такі позиції цілком влаштовують противника, щоб стріляти по нас ракетами, що вони регулярно і роблять.

"Їхні ракетні кораблі зараз в строю. У них стоїть два новітніх фрегати адміральської серії, три корвети "Буян-М" і чотири підводних човни. Один з підводних човнів зараз на плановому ремонті. Тобто вони на сьогодні теоретично можуть забезпечити завдання удару 56 ракетами "калібр". Але ми знаємо про проблеми з "калібрами", що росіяни вже вичерпали цей потенціал. Однак небезпека залишається, противник періодично накопичує сили для ракетних атак", - сказав Риженко.

Капітан 1-го рангу додав, що зараз росіяни стріляють ракетами, які майже тиждень-два тому були виготовлені на виробництві у Єкатеринбурзі.

"А тепер вони застосовують авіацію, яка більш-менш стабільно почувається у Криму, навіть після завданих ударів по військових аеродромах РФ на півострові. Прилітають додаткові літаки з багатьох точок Росії, наприклад, з Північного флоту РФ. Також у росіян є десантні кораблі. У Севастополі перебуває 7 кораблів, 4 з них у ремонті. Знаємо, що у цих кораблів проблеми з двигунами, бо це виробництво Польщі й запчастин немає. І ще 5 десантних кораблів у Новоросійську. Характерно те, що противник значно посилив протидиверсійний захист своїх міст базування. Росіяни розосередили сили та кораблі по різних пунктах. Перевили частину кораблів з Севастополя до Керчі та Феодосії. Тобто в принципі росіяни готові виконувати свої завдання на морі, але ми зробили так, що це стало для них робити набагато складніше. А північно-західна частина Чорного моря для противника є фактично небезпечною", - підсумував Риженко.

  • 23 березня спікер Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров повідомив, що загроза ударів залишається доволі високою, в Чорному морі маневрує три російські ракетоносії
Україна
Росія
Крим
ракетний удар
Чорноморський флот Росії
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