Загроза ударів залишається доволі високою: в Чорному морі маневрує три російські ракетоносії
Сумарний залп на ракетоносіях, які перебувають на службі в Чорному морі, може сягати 20 "калібрів"
Про це повідомив спікер Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.
"Ворожі кораблі продовжують маневрувати в ракетобезпековому районі на південний схід від Криму в напрямку Новоросійська. Наразі на службі перебуває 15 одиниць, серед яких вже 3 ракетоносії – протягом дня додався підводний човен. Таким чином сумарний залп "калібрів" може сягати 20 (якщо, звісно, це не був "джанкойський вантаж")", – написав Назаров.
Спікер ОК "Південь додав, що, з огляду на таку ситуацію, загроза ракетних ударів та інших повітряних атак по території України залишається доволі високою. І закликав не нехтувати власною безпекою й не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.
- Пізно ввечері 20 березня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Повідомляється про знищення російських крилатих ракет "Калібр НК", які везли залізницею у Джанкої. Після нічних вибухів окупаційна влада запровадила режим надзвичайної ситуації муніципального рівня.
- РосЗМІ повідомили про пошкодження депо, охорони, складів на залізничній станції унаслідок атаки ввечері 20 березня у тимчасово окупованому Джанкої. А в Збройних Силах України заявили: вибухи - сигнал загарбникам, що час виїжджати.
- Увечері 21 березня російські винищувачі Су-35 здійснили пуск ракет з моря по Одеській області. Дві ракети збили Сили ППО. Ще одна ракета влучила в будівлю монастиря УПЦ МП
- 22 березня РФ обстріляла Запоріжжя: ракети влучили у дві багатоповерхівки. Постраждали 34 людини, одна померла в лікарні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.09
Купівля 38.09Продаж 38.87
-
EUR
Купівля 40.35Продаж 41.24
- Актуальне
- Важливе