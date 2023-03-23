Про це повідомив спікер Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"Ворожі кораблі продовжують маневрувати в ракетобезпековому районі на південний схід від Криму в напрямку Новоросійська. Наразі на службі перебуває 15 одиниць, серед яких вже 3 ракетоносії – протягом дня додався підводний човен. Таким чином сумарний залп "калібрів" може сягати 20 (якщо, звісно, це не був "джанкойський вантаж")", – написав Назаров.

Спікер ОК "Південь додав, що, з огляду на таку ситуацію, загроза ракетних ударів та інших повітряних атак по території України залишається доволі високою. І закликав не нехтувати власною безпекою й не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.