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Загроза ударів залишається доволі високою: в Чорному морі маневрує три російські ракетоносії

23 березня, 2023 четвер
00:09
війна з Росією

Сумарний залп на ракетоносіях, які перебувають на службі в Чорному морі,  може сягати 20 "калібрів"

Про це повідомив спікер Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"Ворожі кораблі продовжують маневрувати в ракетобезпековому районі на південний схід від Криму в напрямку Новоросійська. Наразі на службі перебуває 15 одиниць, серед яких вже 3 ракетоносії – протягом дня додався підводний човен. Таким чином сумарний залп "калібрів" може сягати 20 (якщо, звісно, це не був "джанкойський вантаж")", – написав Назаров.

Спікер ОК "Південь додав, що, з огляду на таку ситуацію, загроза ракетних ударів та інших повітряних атак по території України залишається доволі високою. І закликав не нехтувати власною безпекою й не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.

  • Пізно ввечері 20 березня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Повідомляється про знищення російських крилатих ракет "Калібр НК", які везли залізницею у Джанкої. Після нічних вибухів окупаційна влада запровадила режим надзвичайної ситуації муніципального рівня. 
  • РосЗМІ повідомили про пошкодження депо, охорони, складів на залізничній станції унаслідок атаки ввечері 20 березня у тимчасово окупованому Джанкої.  А в Збройних Силах України заявили: вибухи - сигнал загарбникам, що час виїжджати.  
  • Увечері 21 березня російські винищувачі Су-35 здійснили пуск ракет з моря по Одеській області. Дві ракети збили Сили ППО. Ще одна ракета влучила в будівлю монастиря УПЦ МП
  • 22 березня РФ обстріляла Запоріжжя: ракети влучили у дві багатоповерхівки. Постраждали 34 людини, одна померла в лікарні.  

 
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