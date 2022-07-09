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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Росія вдається до страт, тортур, викрадень та депортацій: Комісара РЄ з прав людини оприлюднила меморандум про наслідки війни в Україні

Росія вдається до страт, тортур, викрадень та депортацій: Комісара РЄ з прав людини оприлюднила меморандум про наслідки війни в Україні

9 липня, 2022 субота
01:37
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Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович опублікувала меморандум про наслідки війни в Україні для прав людини

Його текст розміщено на сайті Ради Європи.

Зазначається, що документ спрямований на вирішення деяких гуманітарних наслідків війни та наслідків для прав людини, а також висвітлення питань, які потребують негайної уваги.

Спочатку в ньому йдеться про порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права, виявлені Комісаром під час її роботи зі встановлення фактів та моніторингу, зокрема під час її візиту до районів Київської області, які були одними з найбільш постраждалих від війни. Потім меморандум зосереджується на певних категоріях найбільш уразливих верств населення та необхідності встановлення відповідальності за грубі порушення прав людини та міжнародні злочини.

"Напад Російської Федерації призвів до серйозних і масових порушень прав людини та міжнародного гуманітарного права, що призвело до катастрофічних наслідків для реалізації практично всіх прав людини народом України", - констатується в документі.

Так, Комісар натрапила на незаперечні закономірності порушень права на життя російськими військами, включаючи свавільні страти та насильницькі зникнення; порушення права власності, включаючи масове руйнування цивільної інфраструктури; випадки тортур і жорстокого поводження, гендерно зумовленого та сексуального насильства під час війни; а також порушення права на свободу та недоторканність, включаючи викрадення та свавільне утримання під вартою чи без зв’язку з зовнішнім світом.

"Ідентифіковані моделі певних типів порушень міжнародного гуманітарного права, включаючи широкомасштабні або систематичні напади, вказують на можливу кваліфікацію багатьох із цих порушень як воєнних злочинів та/або злочинів проти людяності", - йдеться у меморандумі.

Зазначається, що у той час, як більшість порушень права на життя були спричинені використанням російськими військами потужної вибухової зброї, касетних боєприпасів або некерованих ракет у густонаселених районах, російські війська також брали участь у позасудових стратах, стріляючи по мирних жителях без розбору. Деякі з жертв зазнали тортур або жорстокого поводження перед стратою. У багатьох районах атаки знищили або пошкодили цивільну інфраструктуру, включаючи лікарні та школи, і припинили постачання електроенергії, газу, їжі, води та інших предметів першої необхідності, через що багато мирних жителів опинилися у жахливих умовах.

Повідомляється про сотні випадків насильницького зникнення, викрадення, утримання під вартою без зв’язку з зовнішнім світом або зникнення людей серед правозахисників, місцевих чиновників, журналістів, волонтерів, громадських активістів, колишніх учасників бойових дій або звичайних цивільних осіб у районах України, підконтрольних російським військам або військам, контрольованим Росією. Також повідомлялося про кілька можливих випадків насильницького зникнення або викрадення на території, контрольованій українським урядом.

Такі випадки, за словами Міятович, мають бути ретельно розслідувані, а винні — покарані.

У документі також наголошується на поширеній практиці примусового переміщення громадян України в непідконтрольні уряду райони або на територію РФ шляхом так званого процесу "фільтрації".

"Цю практику, яка, здається, має багато ознак міжнародного злочину примусового переміщення населення, слід негайно розслідувати. Усі гуманітарні евакуації мають бути добровільними, безпечними та поінформованими", - наголосила Комісар РЄ, закликавши світову спільноту  підтримати всі зусилля, які можуть допомогти українським громадянам, які були передані Росії проти їхньої волі.

У меморандумі згадуються й численні повідомлення про сексуальне насильство під час війни, вчинене російськими військами. Хоча всі ці звинувачення мають бути ретельно розслідувані, "пріоритетом тепер має бути створення безпечних умов для постраждалих, забезпечення їм ефективного доступу до засобів правового захисту та правосуддя, а також надання пріоритету захисту їхньої гідності та благополуччя", - зазначила Міятович.

Крім того, особливої та невідкладної уваги потребує ситуація кількох категорій уразливих людей. Війна та викликані нею руйнування і небезпека призвели до порушення права на життя сотень дітей, а також їхніх прав на здоров’я та освіту. Також це мало непропорційний вплив на літніх людей в Україні, особливо жінок. Повідомляється, що багато людей з обмеженими можливостями, включаючи дітей, були відрізані від своїх мереж підтримки або залишилися без належного догляду через війну.

Йдеться і про переміщення мільйонів українців усередині країни та за її межами та про те, що для багатьох з них це призвело до підвищеного ризику торгівлі людьми, експлуатації та жорстокого поводження.

Також повідомлялося про численні напади на журналістів і медіапрофесіоналів, які висвітлювали війну в Україні, серед яких багато вбитих і поранених. Зазначається, що докази свідчать про те, що деякі з убитих або поранених були навмисними цілями російських військ, що заборонено міжнародним гуманітарним правом.

"Комісар нагадує про обов’язковість встановлення справедливості для жертв злочинів і підкреслює, що Російська Федерація та Україна зобов’язані розслідувати та переслідувати винних у масових порушеннях прав людини та серйозних злочинах згідно з міжнародним гуманітарним правом", - наголошується у документі.

"Досягнення справедливості для всіх жертв війни в Україні вимагатиме постійної та довгострокової відданості зацікавлених сторін, у тому числі шляхом ефективної співпраці з Міжнародним кримінальним судом та довгострокової підтримки системи правосуддя", - наголошується у меморандумі.

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Рада Європи
злочини проти людяності
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