Росія вдарила по Чернігову дронами-камікадзе. Є поранені

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко в телеграмі.

"Фіксуємо перші наслідки ударів дронами-камікадзе. Попередньо без жертв, є травмовані. 3 поранених у лікарні. 2 з постраждалих у важкому стані, вони наразі перебувають у реанімації", - написав Тимошенко о 16:47.

19 жовтня стало відомо, що Протиповітряна оборона ЗСУ збила дві ракети армії Росії над Чернігівською областю.

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