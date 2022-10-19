Росія вдарила по Чернігову дронами-камікадзе. Є поранені
У середу, 19 жовтня, російський агресор завдав по Чернігову удару дронами-камікадзе
Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко в телеграмі.
"Фіксуємо перші наслідки ударів дронами-камікадзе. Попередньо без жертв, є травмовані. 3 поранених у лікарні. 2 з постраждалих у важкому стані, вони наразі перебувають у реанімації", - написав Тимошенко о 16:47.
- 19 жовтня стало відомо, що Протиповітряна оборона ЗСУ збила дві ракети армії Росії над Чернігівською областю.
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