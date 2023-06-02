Росія вдарила по Харківщині ракетами С-300
Ввечері п'ятниці, 2 червня, російські терористи використали С-300 для обстрілу Харківщини
Про це повідомляє Харківська ОВА.
Обстріл стався близько 17:05. Зафіксовано приліт двох ракет, попередньо С-300, в лісовий масив Зміївської громади Чугуївського району Харківської області.
"Попередньо, без масштабних руйнувань та постраждалих. Інформація уточнюється", - пише голова ОВА Олег Синєгубов.
- Протягом минулої доби російська армія атакувала щонайменше 10 українських регіонів. Унаслідок атаки є загиблі та поранені.
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