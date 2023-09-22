Росія вдарила по житловому будинку під Херсоном. Загинула жінка
Ввечері четверга, 21 вересня, російські терористи обстріляли Зеленівку під Херсоном
Про це повідомляє начальник Херсонської міської ВА Роман Мрочко.
Внаслідок обстрілу загинула 63-річна жінка.
"Армія РФ ввечері обстріляла Зеленівку Херсонської міської територіальної громади. Зруйновано будинок. З-під завалів дістали тіло жінки. Загиблій було 63 роки", - йдеться у повідомленні.
- Вночі та вранці 21 вересня російські терористи атакували місто Херсон. Унаслідок ворожого обстрілу загинули 4 людини, ще 5 отримали поранення.
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