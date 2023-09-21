Росія вдарила ракетами по Україні після промови Зеленського в ООН, а Польща припиняє постачання зброї в Україну на тлі боротьби за зерно. Акценти світових ЗМІ 21 вересня

На таких темах акцентують міжнародні видання станом на ранок 21 вересня.

Росія вдарила ракетами по Україні після промови Зеленського в ООН

Росія завдала ракетних ударів по Україні через кілька годин після його промови в ООН та за кілька годин до того зустрічі з президентом Байденом, який намагається заручитися підтримкою Конгресу щодо виділення додаткових 24 мільярдів доларів на військову та гуманітарну допомогу Україні, пише The New York Times.

"Поїздка Зеленського відбувається у "критичний" час, коли Україна намагається прорвати російську лінію фронту на півдні та сході до того, як настане зима і бойові дії зайдуть у глухий кут. Через кілька годин після того, як Зеленський назвав вторгнення Москви "злочинним" під час виступу в Організації Об'єднаних Націй, Росія завдала ракетного удару щонайменше по п'яти містах, це була масштабна атака", – зазначає NYT.

У Києві щонайменше семеро людей були поранені, виникли пожежі і пошкоджена газова труба від уламків ракет, повідомляє видання, посилаючись на інформацію мера і обласної військової адміністрації.

"Минулого року Москва, схоже, планувала масштабні ракетні обстріли, щоб вони збігалися з важливими дипломатичними подіями, пов'язаними з Україною", – припускає NYT.

У медіа додають також, що за офіційними даними, включно з останніми атаками, кияни пережили понад 10 тисяч годин повітряних тривог від 24 лютого 2022 року. Тим часом російські ракети атакували також Черкаси, де влучили у готель. Ще 6 ракет вдарили по Харкову.

"Росія націлилася на міста на заході країни, такі як Львів, поблизу кордону з Польщею, і Харків, місто на сході країни, близьке до лінії фронту. Ці міста мають менш потужну систему оборони, ніж Київ, столиця України, де стоїть американська система оборони Patriot", – наголошує видання після переліку усіх міст, які зачепила атака.

Польща припиняє постачання зброї в Україну на тлі боротьби за зерно

Польща була одним з найвідданіших союзників Києва у боротьбі проти російського вторгнення. Тепер польський прем'єр-міністр заявив, що припиняє військову підтримку, пише Politico.

"Ми більше не передаємо зброю Україні, тому що зараз ми озброюємо Польщу більш сучасною зброєю", – цитує видання Моравецького.

Як підкреслюють у Politico, коментарі Моравецького з'явилися на тлі ескалації напруженості у відносинах між Києвом і ЄС упродовж останнього тижня. Після того, як Європейська комісія вирішила дозволити продаж українського зерна на території блоку, коли завершився період ембарго.

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на Генеральній Асамблеї ООН, ледь завуальовано, зазначає медіа, розкритикував тих, хто запроваджує заборони на імпорт зерна:

"Тривожно бачити, як дехто в Європі, деякі наші друзі в Європі, розігрують солідарність у політичному театрі, роблячи трилер із зерна. Може здатися, що вони грають власну роль, але насправді вони допомагають підготувати сцену для московського актора".

Попри те, що Зеленський не звинуватив Польщу, Варшава у відповідь викликала українського посла до міністерства закордонних справ. Моравецький також попередив у одному зі своїх інтерв'ю, що у випадку продовження ескалації конфлікту з боку України, Польща додасть додаткові продукти до списку заборонених до імпорту.

Як нагадує видання, Польща перебуває в розпалі кампанії з високими ставками напередодні виборів наступного місяця, де правий уряд "Право і справедливість" бореться за переобрання. І хоч спочатку Варшава всіляко підтримувала кампанію, щоб допомогти Києву відбити російське вторгнення, ця всебічна підтримка зменшилася, оскільки наслідки підтримки України для її власних фермерів стали більш очевидними.