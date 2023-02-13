Росія вдосконалює свої БПЛА новітніми технологіями в обхід міжнародних санкцій, - Володимир Яценко

Про це розповів співзасновник "Монобанку" та виробник українських безпілотників "Довбуш Т10" Володимир Яценко в ефірі Єдиного національного телемарафону.

"Ефективність санкцій залежить від того, які зусилля докладаються, щоб вони не порушувалися. Два тижні тому ми препарували "тушку" збитого російського дрона "Орлан", і в модулі радіозв’язку найшли найсучасніший та дуже потужний чіп. Такий же чіп є в іранському «шахіді», а також він використовується в системах наведення російських ракет. На жаль, це чіп американської компанії AMD XILINX, він коштує більше двох тисяч доларів і є продуктом подвійного призначення, тобто не продається без певних ліцензій. Тому, на мій погляд, окрім санкцій, повинна проводитися велика робота з відстежування та переривання незаконних шляхів постачання військових технологій у заборонені країни. Двигуни можна встановити й китайські, але без новітніх технологій створити сучасний безпілотник неможливо. До України зараз приїхала інспекція з США, яка контролює використання військової допомоги, сподіваюсь, що вони побачать цей нонсенс: коли ми витрачаємо американські ракети, щоб збивати ворожі БПЛА, тобто кошти американського народу, а ці дрони літають на американських чіпах", - розповів Володимир Яценко.

Він зазначив, що українські виробники безпілотників повинні вдосконалювати свої технології, щоб бути на два кроки вперед ворога.

"Через те, що російські дрони покращили свої характеристики, ми також повинні вдосконалювати свої технології, щоб бути на два кроки вперед. Можу сказати, що на сьогодні ми створили дійсно надсучасні технології в певному сегменті, зокрема, це сегмент пластиків. Ми сьогодні працюємо з матеріалами, які міцніші за метали, і які використовуються в авіаційній промисловості, в тому числі такими світовими гігантами, як Boeing та Airbus. І це дає змогу зробити відрив по рівню БПЛА росії та Ірану. Але й вони не стоять на місці. Сучасний "Орлан" - це достатньо якісний безпілотник, тому ми повинні рухатися швидше і в нових технологіях і у нових комплектуючих", - зазначив Володимир Яценко.

Як повідомлялося раніше, співзасновнику "Монобанку" разом із командою українських інженерів вдалося створити сучасний український безпілотник "Довбуш Т10", недосяжний для ворожих РЕБ та ППО, який коштує значно дешевше західних аналогів. Це універсальний БПЛА, який модифікується в ударний або розвідувальний дрон протягом години. Всі готові безпілотники безкоштовно передаються Збройним Силам України.