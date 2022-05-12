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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Росія веде штурмові дії на кількох напрямках, а також продовжує перегрупування військ та поповнення запасів техніки, - Генштаб

Росія веде штурмові дії на кількох напрямках, а також продовжує перегрупування військ та поповнення запасів техніки, - Генштаб

12 травня, 2022 четвер
07:28
війна з Росією окупанти рф

Війська РФ продовжують перегрупування. На Слов'янському напрямку для продовження наступу окупанти стягнули близько 300 одиниць озброєння й техніки

Про це передає Генштаб.

"Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської та Херсонської областей і утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом", - йдеться в повідомленні.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконання завдань з посилення українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях. Зберігається загроза ракетно-бомбових ударів по об’єктах на території нашої держави з території Білорусі.

На пунктах пропуску та в прикордонних районах Брянської та Курської областей перебувають посилені наряди прикордонної служби ФСБ, а також підрозділи збройних сил Російської Федерації. Крім того, російські окупанти здійснили артилерійські обстріли населених пунктів у Городнянському районі Чернігівської області та завдали авіаційного удару по населеному пункту в Шосткінському районі Сумської області.

На Слобожанському напрямку противник здійснює перегрупування військ з метою недопущення подальшого просування наших військ у напрямку державного кордону України. У районах на північ від міста Харкова ворог обстрілює з артилерії підрозділи наших військ з метою завдання втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці.

На Слов’янському напрямку окупанти здійснюють перегрупування військ для поновлення наступу на Барвінкове та Слов’янськ. Для посилення передових підрозділів ворог здійснив переміщення батальйонної тактичної групи. З метою доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат, та логістичного забезпечення угруповання військ противник перемістив до визначеного району близько 300 одиниць озброєння та військової техніки.

На Донецькому напрямку підрозділи противника намагаються розвинути наступальні дії на Лиманському, Сєверодонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках. Основним завданням залишається встановлення повного контролю над Рубіжним, захоплення Лиману та Сєвєродонецька.

На Лиманському напрямку ворог форсував річку Сіверський Донець для введення основних сил та проведення наступу. У напрямку на Сіверськ веде наступ в бік Зеленої Долини і Новоселівки. Тривають бойові дії.

Для забезпечення подолання водної перешкоди агресор з території Російської Федерації у напрямку Кремінної перекинув техніку понтонно-мостового парку.

На Сєвєродонецькому напрямку противник веде наступ у напрямку Кудряшівка, Сєвєродонецьк, має частковий успіх.

На Бахмутському напрямку ворог веде штурмові дії у напрямку Первомайськ, Комишуваха, бойові дії тривають.

На Авдіївському напрямку противник веде штурмові дії у напрямку Новобахмутівка та Новокалинове.

На Курахівському напрямку ворог наступає у напрямках Степне – Новомихайлівка, Славне – Новомихайлівка та Олександрівка – Мар’їнка. Продовжуються бойові дії.

В Маріуполі основні зусилля окупантів зосереджені на блокуванні та спробах знищення наших підрозділів в районі заводу "Азовсталь". Противник не припиняє завдавати авіаційних ударів.

На Запорізькому напрямку ворог обстрілював підрозділи наших військ із ствольної артилерії великої потужності та реактивних систем залпового вогню.

На Південнобузькому і Таврійському напрямках противник намагається покращити своє тактичне положення.

На Миколаївському та Криворізькому напрямках ворог продовжує артилерійські обстріли позицій наших військ. З метою виявлення змін у положенні Сил оборони противник веде повітряну розвідку, зокрема і з використанням безпілотників. Крім того, на Миколаївському напрямку, у районі Нової Каховки ворог здійснює підготовку інженерних підрозділів до наведення понтонно-мостових переправ.

На Таврійському напрямку російські війська проводили поповнення запасів та демонстраційні дії з метою сковування дій наших військ.

На Бесарабському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала.

Зазначається, що на території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу, 11 травня, відбито дев’ять атак ворога, знищено вісім танків, шість одиниць бойової броньованої техніки, п’ять автомобілів та одну зенітну установку противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили чотири безпілотники (БпЛА) типу "Орлан-10". Противник зазнає втрат і на інших напрямках.

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