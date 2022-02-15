Росія видала понад 773 тис. російських паспортів у ОРДЛО, - депутат Держдуми

Про це повідомляє "Радіо Свобода".



"За останньою інформацією, у Донецькій і Луганській народних республіках вже 773 тис. наших співвітчизників, і Росія має їх захистити", - сказав Макаров.



Таку заяву він зробив на засіданні Думи, де ухвалили постанову про звернення до президента Росії Володимира Путіна "про необхідність визнання" угруповань "ДНР" і "ЛНР".

Нагадаємо, 22 квітня 2021 уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова заявила, що орієнтовно півмільйона людей в ОРДЛО отримали паспорт РФ.

За словами журналіста Дениса Гармаша, Росія збирається використати населення окупованих районів Донецької та Луганської областей як ресурс для фальсифікації майбутніх виборів у Думу.

15 лютого Держдума РФ ухвалила постанову про звернення до Путіна щодо визнання "ДНР" та "ЛНР".