Росія видихається. Війна має завершитись на умовах України, - генерал Маломуж

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Російська армія спробує захопити більше українських територій. Зокрема, вони спробують просунутись далі в Харківській області та повністю захопити Донецьку та Луганську області. Також для них дуже важливим є втримати свої позиції на Півдні України. Це те, чого ми очікуємо незабаром. Це саме ті завдання, про які говорив Путін та Шойгу", - розповів Маломуж.

Генерал наголосив, що Росія буде намагатись не тільки захопити нові українські території, а змусити Україну погодитись на мирні угоди на умовах кремля.

"Кремль буде намагатись захопити нові території України. Однак вони також намагатимуться змусити нас до миру на їхніх умовах. В Росії перспективи вичерпуються. Російське керівництво бачить, що великих перспектив у цій війні для них вже немає. Тому завершити війну на своїх умовах є для них пріоритетним завданням. Проте Україна ніколи не погодиться завершити війну на їхніх умовах. Поки ми не звільнимо наші території, ні про які перемовини не може бути й мови. Ця війна має бути завершена на умовах України", - додав він.

14 липня заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко заявив, що Москва не відмовляється від переговорів із Києвом, але висуває до нього низку умов, серед яких вже немає так званих денацифікації та демілітаризації.

18 липня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що відновлення мирних переговорів з Росією можливе лише після її поразки на фронті.

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