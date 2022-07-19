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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Росія видихається. Війна має завершитись на умовах України, - генерал Маломуж
Ексклюзив

Росія видихається. Війна має завершитись на умовах України, - генерал Маломуж

19 липня, 2022 вiвторок
11:57
війна з Росією путін путлер

Голова Служби зовнішньої розвідки 2005-2010 рр. Микола Маломуж заявив, що Україна ніколи не погодиться завершити війну на умовах Росії

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Російська армія спробує захопити більше українських територій. Зокрема, вони спробують просунутись далі в Харківській області та повністю захопити Донецьку та Луганську області. Також для них дуже важливим є втримати свої позиції на Півдні України. Це те, чого ми очікуємо незабаром. Це саме ті завдання, про які говорив Путін та Шойгу", - розповів Маломуж.

Генерал наголосив, що Росія буде намагатись не тільки захопити нові українські території, а змусити Україну погодитись на мирні угоди на умовах кремля.

"Кремль буде намагатись захопити нові території України. Однак вони також намагатимуться змусити нас до миру на їхніх умовах. В Росії перспективи вичерпуються. Російське керівництво бачить, що великих перспектив у цій війні для них вже немає. Тому завершити війну на своїх умовах є для них пріоритетним завданням. Проте Україна ніколи не погодиться завершити війну на їхніх умовах. Поки ми не звільнимо наші території, ні про які перемовини не може бути й мови. Ця війна має бути завершена на умовах України", - додав він.

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  • 18 липня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що відновлення мирних переговорів з Росією можливе лише після її поразки на фронті.

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Запоріжжя
Володимир Путін
російська армія
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