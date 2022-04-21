Росія відмовилася від перемир'я на Великдень. Кислиця нагадав, що РФ не є членом-засновником ООН

Про це йдеться передає у заяві постійного представника України при ООН Сергія Кислиці у Twitter.

Так, Гуттеріш запропонував встановити "гуманітарну паузу" перед Великоднем з 21 квітня для організації гумкоридорів та евакуації мирних жителів. Українська сторона погодилася на таке перемир'я, проте росіяни - ні.

"Позиція московського фюрера була озвучена вже через кілька годин на Радбезі", - зазначив Кислиця.

Дипломат оприлюднив відео з формулюванням відмови керівництва РФ від перемир'я.





Зокрема, представник Росії заявив, що перемир’я нібито є "прагненням дати київським націоналістам і радикалам передишку для того, щоб вони могли перегрупуватися", а також, що це дозволить українській стороні "влаштувати нові нелюдські провокації і запустити нові фейки про дії російських солдатів".



Також Кислиця відреагував на висловлювання прессекретаря генсека ООН Стефана Дюжарріка щодо того, що нібито РФ є однією з країн-засновниць Організації. Це було в заяві ООН про те, що Гутерреш направив запити Україні та Росії стосовно його прохання про аудієнції з очільників держав.

"Упс! Який ляп! Слід пам'ятати: ані Російська Радянська Федеративна Соціалістична Республіка, що зберегла своє міністерство закордонних справ в 1945 році, ані РФ не була присутня в Сан-Франциско і не підписувала Статут. Якщо офіс Стефана Дюжарріка покаже підпис РРФСР в Сан-Франциско, я назву це фальсифікацією. РФ не є членом-засновником!" - написав Кислиця.





Він нагадав, що РФ не підписувала Статут ООН і сподівається, що Секретаріат Організації "надалі не буде ставити себе в незручне становище".





Довідка: ООН була заснована 1945 року на міжнародній конференції, в якій брали участь 50 країн. Серед них - Українська РСР, Білоруська РСР і СРСР. Після розпаду СРСР Росія не вступала в ООН, адже вважає себе продовжувачкою СРСР.