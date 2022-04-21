Росія відмовилася від перемир'я на Великдень. Кислиця нагадав, що РФ не є членом-засновником ООН
Російська Федерація відмовилася від пропозиції генсека ООН Антоніо Гуттеріша про введення в Україні чотириденної Великодньої гуманітарної паузи
Про це йдеться передає у заяві постійного представника України при ООН Сергія Кислиці у Twitter.
Так, Гуттеріш запропонував встановити "гуманітарну паузу" перед Великоднем з 21 квітня для організації гумкоридорів та евакуації мирних жителів. Українська сторона погодилася на таке перемир'я, проте росіяни - ні.
"Позиція московського фюрера була озвучена вже через кілька годин на Радбезі", - зазначив Кислиця.
Дипломат оприлюднив відео з формулюванням відмови керівництва РФ від перемир'я.
Зокрема, представник Росії заявив, що перемир’я нібито є "прагненням дати київським націоналістам і радикалам передишку для того, щоб вони могли перегрупуватися", а також, що це дозволить українській стороні "влаштувати нові нелюдські провокації і запустити нові фейки про дії російських солдатів".
Також Кислиця відреагував на висловлювання прессекретаря генсека ООН Стефана Дюжарріка щодо того, що нібито РФ є однією з країн-засновниць Організації. Це було в заяві ООН про те, що Гутерреш направив запити Україні та Росії стосовно його прохання про аудієнції з очільників держав.
"Упс! Який ляп! Слід пам'ятати: ані Російська Радянська Федеративна Соціалістична Республіка, що зберегла своє міністерство закордонних справ в 1945 році, ані РФ не була присутня в Сан-Франциско і не підписувала Статут. Якщо офіс Стефана Дюжарріка покаже підпис РРФСР в Сан-Франциско, я назву це фальсифікацією. РФ не є членом-засновником!" - написав Кислиця.
Він нагадав, що РФ не підписувала Статут ООН і сподівається, що Секретаріат Організації "надалі не буде ставити себе в незручне становище".
Довідка: ООН була заснована 1945 року на міжнародній конференції, в якій брали участь 50 країн. Серед них - Українська РСР, Білоруська РСР і СРСР. Після розпаду СРСР Росія не вступала в ООН, адже вважає себе продовжувачкою СРСР.
- Раніше Кислиця заявив, що нездатність Ради безпеки ООН впливати на війну Росії проти України зумовлена тим, що вона продовжує вдавати, ніби РФ є повноправним та легітимним постійним членом.
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