Генсек ООН закликав встановити передвеликодній чотириденний "режим тиші" й відкрити гуманітарні коридори
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав запровадити в Україні режим припинення вогню з 21 по 24 квітня
Про це повідомляє ЄП з посиланням на заяву генсека.
"Сьогодні я закликаю зробити 4-денну гуманітарну паузу Страсного тижня, яка починається у Великий четвер і триває до Великодня, 24 квітня, щоб дозволити відкрити низку гуманітарних коридорів", - зазначив Гутерріш.
Він вважає, що гуманітарна пауза створила б необхідні умови для безпечного проходу усіх цивільних осіб, які бажають покинути зони поточних та очікуваних бойових дій, а також дозволила б доставити рятівну гуманітарну допомогу людям у найбільш постраждалих районах, таких як Маріуполь, Херсон, Донецьк і Луганськ.
Гутерріш сказав, що ООН готова відправити колони з гуманітарною допомогою.
"Гуманітарні потреби дуже серйозні. Люди не мають їжі, води, засобів для лікування хворих чи поранених чи просто для щоденного життя. Сьогодні в Україні понад 12 мільйонів людей потребують гуманітарної допомоги. З них більше третини – у Маріуполі, Херсоні, Донецьку та Луганську", - заявив генсек ООН.
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