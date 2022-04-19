Генсек ООН закликав встановити передвеликодній чотириденний "режим тиші" й відкрити гуманітарні коридори

Про це повідомляє ЄП з посиланням на заяву генсека.

"Сьогодні я закликаю зробити 4-денну гуманітарну паузу Страсного тижня, яка починається у Великий четвер і триває до Великодня, 24 квітня, щоб дозволити відкрити низку гуманітарних коридорів", - зазначив Гутерріш.

Він вважає, що гуманітарна пауза створила б необхідні умови для безпечного проходу усіх цивільних осіб, які бажають покинути зони поточних та очікуваних бойових дій, а також дозволила б доставити рятівну гуманітарну допомогу людям у найбільш постраждалих районах, таких як Маріуполь, Херсон, Донецьк і Луганськ.

Гутерріш сказав, що ООН готова відправити колони з гуманітарною допомогою.

"Гуманітарні потреби дуже серйозні. Люди не мають їжі, води, засобів для лікування хворих чи поранених чи просто для щоденного життя. Сьогодні в Україні понад 12 мільйонів людей потребують гуманітарної допомоги. З них більше третини – у Маріуполі, Херсоні, Донецьку та Луганську", - заявив генсек ООН.