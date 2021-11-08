Росія відмовилася від проведення зустрічі міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки" 11 листопада

Про це повідомляють "Известия" з посиланням на пресконференцію міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.



За словами Сергія Лаврова, 29 жовтня Москва надіслала партнерам проєкт зустрічі міністрів закордонних справ. Наступного дня міністр закордонних справ Франції заявив, що не встиг ознайомитися з документом.



Згодом міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан запропонував провести зустріч 11 листопада.



"Я йому сказав, що ми хотіли б отримати реакцію наших колег на пропозиції. Проте днями ми знову отримали спільне послання міністрів закордонних справ Німеччини і Франції, де 11 листопада позначено як мало не безальтернативна дата. Ми направили додаткові аргументи, щоб зайнятися не плануванням заходів для галочки, і перерахували кроки Києва для торпедування Мінських домовленостей", - заявив Сергій Лавров.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна чекає на сигнал РФ щодо готовності проведення зустрічі міністрів закордонних справ у "нормандському форматі".