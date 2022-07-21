Росія використала до 60% своїх ракет за час повномасштабної війни, - розвідка

Про це повідомив представник Головного управління розвідки України Вадим Скібіцький.

"Стосовно високоточного озброєння, як заявляє Росія, це системи "Іскандер", "Калібр", крилаті ракети повітряного базування - Х101, Х555. За нашими підрахунками, на сьогодні використано від 55 до 60% тих запасів, які були до війни", - сказав Скібіцький.

За даними розвідки України, найбільше країна-агресор використала балістичних ракет до комплексу "Іскандер". Повідомляють, що ракет цього типу для ударів по території України "вже давно не фіксували".

У розвідці додають, що через санкції Росія має проблеми під час виробництва нових ракет, однак вона має достатньо старих радянських запасів.

"Це і крилаті ракети, ті ж самі Х22. Які, в тому числі застосовувалися вже двічі з території білорусі. Інші крилаті ракети, повний набір реактивних снарядів – "Смерч", "Ураган", БМ-21 "Град", різного роду авіаційні бомби. Все, що залишилося від радянського союзу, а запаси дуже великі й підрахувати, скільки там залишилося дуже складно", – додав Вадим Скібіцький.

20 липня військові оперативного командування "Південь" повідомили, що Росія тримає напоготові у Чорному морі 24 крилатих ракети типу "Калібр".

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