Росія використала до 60% своїх ракет за час повномасштабної війни, - розвідка
За оцінками розвідки Міноборони України, РФ використала більш як 55 % високоточного озброєння, яке вона мала на початок повномасштабного вторгнення
Про це повідомив представник Головного управління розвідки України Вадим Скібіцький.
"Стосовно високоточного озброєння, як заявляє Росія, це системи "Іскандер", "Калібр", крилаті ракети повітряного базування - Х101, Х555. За нашими підрахунками, на сьогодні використано від 55 до 60% тих запасів, які були до війни", - сказав Скібіцький.
За даними розвідки України, найбільше країна-агресор використала балістичних ракет до комплексу "Іскандер". Повідомляють, що ракет цього типу для ударів по території України "вже давно не фіксували".
У розвідці додають, що через санкції Росія має проблеми під час виробництва нових ракет, однак вона має достатньо старих радянських запасів.
"Це і крилаті ракети, ті ж самі Х22. Які, в тому числі застосовувалися вже двічі з території білорусі. Інші крилаті ракети, повний набір реактивних снарядів – "Смерч", "Ураган", БМ-21 "Град", різного роду авіаційні бомби. Все, що залишилося від радянського союзу, а запаси дуже великі й підрахувати, скільки там залишилося дуже складно", – додав Вадим Скібіцький.
- 20 липня військові оперативного командування "Південь" повідомили, що Росія тримає напоготові у Чорному морі 24 крилатих ракети типу "Калібр".
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