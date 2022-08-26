Росія випустила дві ракети Х-22 по Покровській громаді Дніпропетровщини
Вдень 26 серпня на Дніпропетровщині російський агресор випустив дві ракети Х-22 по Покровській громаді
Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
"Окупанти сьогодні обстрілювали Дніпропетровщину протягом усього дня. Тричі вдарили по Нікопольському району. Дві ракети випустили по Покровській громаді. За попередньою інформацією, це були ракети Х-22. Постраждалих немає, нині наслідки обстрілу з’ясовуються", -
Зі ствольної артилерії росіяни вдарили по Червоногригорівській та Марганецькій громадах Дніпропетровської області. Пошкоджено адміністративну будівлю одного з промислових підприємств. Обійшлось без постраждалих.
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