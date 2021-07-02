Росія вирушить на Олімпіаду-2020 зі священником
Священник Андрій Алексєєв буде супроводжувати російську делегацію на Олімпіаді-2020 в Токіо
Про це повідомляє "Чемпіон" з посиланням на російські ЗМІ.
Голова Патріаршої комісії з питань фізкультури і спорту митрополит Митрофан розповів, що священник працюватиме з кожним спортсменом індивідуально.
"Головний духівник їде, отець Андрій Алексєєв, але раніше їх було більше. Все-таки дуже велика кількість спортсменів, і кожен потребує індивідуальної роботи. Але він всю цю роботу буде брати на себе Це пов'язано з коронавірусом, і так насилу домовилися", - сказав митрополит Мурманський і Мончегорский Митрофан.
Олімпіада в Токіо мала відбутися у 2020 році, але через пандемію змагання були перенесені на рік і відбудуться з 23 липня до 8 серпня 2021 року.
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