Росія вирушить на Олімпіаду-2020 зі священником

Про це повідомляє "Чемпіон" з посиланням на російські ЗМІ.



Голова Патріаршої комісії з питань фізкультури і спорту митрополит Митрофан розповів, що священник працюватиме з кожним спортсменом індивідуально.

"Головний духівник їде, отець Андрій Алексєєв, але раніше їх було більше. Все-таки дуже велика кількість спортсменів, і кожен потребує індивідуальної роботи. Але він всю цю роботу буде брати на себе Це пов'язано з коронавірусом, і так насилу домовилися", - сказав митрополит Мурманський і Мончегорский Митрофан.



Олімпіада в Токіо мала відбутися у 2020 році, але через пандемію змагання були перенесені на рік і відбудуться з 23 липня до 8 серпня 2021 року.