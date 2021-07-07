Росія висилає затриманого консула Естонії: він має покинути країну за 48 годин

Про це повідомили у пресслужбі міністерства.

7 липня до МЗС була викликана тимчасова повірена у справах посольства Естонії в Росії.

"Російською стороною заявлено рішучий протест у зв'язку з діяльністю по збору розвідданих, несумісною з дипломатичним статусом, консула Генерального консульства Естонії в Санкт-Петербурзі Марта Лятте. Згаданий співробітник оголошений "persona non grata", йому належить покинути територію Російської Федерації протягом 48 годин" - йдеться у коментарі.

Співробітники ФСБ Росії затримали консула генерального консульства Естонії в Санкт-Петербурзі Марта Лятте.