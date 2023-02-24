Росія вивела у Чорне море ракетоносій з 8 "калібрами"
Станом на вечір, 24 лютого, у Чорному морі є 1 ракетоносій, який споряджений 8 "калібрами"
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
Загалом у Чорному морі зафіксовано корабельне угруповання, яке складається з 8 одиниць кораблів, серед яких - надводний ракетоносій - фрегат, споряджений 8 "калібрами".
"Протягом бойової доби ворог продовжував обстрілювати деокуповане правобережжя Херсонщини з лівого берега та прибережні громади Миколаївщини з Кінбурнської коси. Грубо порушуючи норми міжнародного гуманітарного права окупанти реактивними системами залпового вогню били по житловим кварталам, медичними і дитячим навчальним закладам на Херсонщині, мінометами обстрілювали портову інфраструктуру і акваторію Очаківського порту. Без людських втрат", - пишуть в ОК "Південь".
За день, 24 лютого, ракетно-артилерійські підрозділи та Повітряні сили України знищили 10 рашистів, реактивну систему залпового вогню "Град", якою ворог бив по Херсону, безпілотник розвідувально-ударного типу, 4 одиниці автобронетехніки.
Також знищено черговий спостережний пост противника на лівобережжі.
"На фоні певної активності ворожої авіації це може свідчити про підготовку до ракетної атаки, а також ударів дронами. Не ігноруйте сигнали повітряних тривог, дійте зосереджено й оперативно. Будьте пильними та свідомими: переходьте в укриття, за можливістю і доцільністю використовуйте правила "двох стін". Цілком вірогідні й обстріли ворожою артилерією прифронтових територій", - йдеться у заяві.
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