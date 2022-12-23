Росія вивела в Чорне море носія "Калібрів"
Станом на 10 ранку 23 грудня в Чорному морі перебуває один ворожий корабель-носій крилатих ракет "Калібр"
Про це йдеться в повідомленні ВМС ЗСУ.
"У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 9 ворожих кораблів, із них 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить 4 ракети", - зазначили військові.
Водночас в Азовському морі перебувають два ворожі кораблі, а в Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп яких становить 72 ракети.
- 20 грудня член оборонного комітету Верховної ради України Єгор Чернєв заявив, що Росія виробляє до 30 ракет "Калібр" на місяць на тих складниках, які має.
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