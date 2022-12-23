Росія вивела в Чорне море носія "Калібрів"

Про це йдеться в повідомленні ВМС ЗСУ.

"У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 9 ворожих кораблів, із них 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить 4 ракети", - зазначили військові.

Водночас в Азовському морі перебувають два ворожі кораблі, а в Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп яких становить 72 ракети.

20 грудня член оборонного комітету Верховної ради України Єгор Чернєв заявив, що Росія виробляє до 30 ракет "Калібр" на місяць на тих складниках, які має.

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