Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Білорусь продовжує надавати допомогу Росії у війні проти України - армія РФ використовує білоруські боєприпаси, запчастини та повітряний простір для завдання авіаударів по Україні. Із початку жовтня з білоруських арсеналів зберігання ракет та боєприпасів на донецький та херсонський напрямки було відправлено майже 30 вагонів із боєприпасами для окупантів", - йдеься у повідомленні.

За даними Генштабу, загалом з 24 лютого з території Білорусі було відправлено 26 ешелонів з боєприпасами - це майже 250 вагонів вагою понад 10 000 тонн.

4 жовтня самопроголошений очільник Білорусі Олександр Лукашенко визнав, що Білорусь бере участь у війні проти України.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb