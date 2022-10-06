У жовтні РФ вивезла на донецький та херсонський напрямки 30 вагонів боєприпасів із Білорусі, - Генштаб
З початку жовтня Росія вивезла з території Білорусі на донецький та херсонський напрямки 30 вагонів боєприпасів
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"Білорусь продовжує надавати допомогу Росії у війні проти України - армія РФ використовує білоруські боєприпаси, запчастини та повітряний простір для завдання авіаударів по Україні. Із початку жовтня з білоруських арсеналів зберігання ракет та боєприпасів на донецький та херсонський напрямки було відправлено майже 30 вагонів із боєприпасами для окупантів", - йдеься у повідомленні.
За даними Генштабу, загалом з 24 лютого з території Білорусі було відправлено 26 ешелонів з боєприпасами - це майже 250 вагонів вагою понад 10 000 тонн.
- 4 жовтня самопроголошений очільник Білорусі Олександр Лукашенко визнав, що Білорусь бере участь у війні проти України.
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