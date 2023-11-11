Росія вивозить колаборантів з окупаційних адміністрацій Донеччини на навчання до Сибіру
Російські загарбники вивозять колаборантів з тимчасово окупованої Донецької області, які погодилися на співпрацю з росіянами в окупаційних адміністраціях, на навчання до Красноярського краю РФ
Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС).
"Зважаючи на те, що росіянам не вдалось залучитись підтримкою більшості громадян України, які працювали в секторі державного та місцевого управління, їм доводиться завозити спеціалістів з території РФ", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що колаборанти, які погодилися працювати в окупаційних адміністраціях, здебільшого не мають відповідної освіти або ж займали найнижчі посади в цьому секторі.
Саме тому російські куратори колаборантів з тимчасово окупованих територій Донецької області організували їм навчання у Сибіру - навчатимуть так званих управлінців у Красноярському краї Росії, а саме в інституті державного та муніципального управління при правлінні Красноярського краю.
"Це звична для РФ практика ще з часів СРСР - відправляти на навчання у досить віддалені від регіону проживання населені пункти. Таким чином Кремль закладає передумови для подальшого витіснення місцевих колаборантів російськими "спеціалістами", а їх натомість відрядить у глиб російських територій для більш надійної асиміляції", - наголошують у ЦНС.
- Нещодавно повідомлялося, що так звана влада тимчасово окупованого Сєверодонецька Луганської області з початку листопада не видаватиме продуктові набори мешканцям міста, які не отримали російський паспорт
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.14 Купівля 37.14Продаж 37.69
- EUR Купівля 39.55Продаж 40.44
- Актуальне
- Важливе