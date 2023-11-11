Росія вивозить колаборантів з окупаційних адміністрацій Донеччини на навчання до Сибіру

Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС).

"Зважаючи на те, що росіянам не вдалось залучитись підтримкою більшості громадян України, які працювали в секторі державного та місцевого управління, їм доводиться завозити спеціалістів з території РФ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що колаборанти, які погодилися працювати в окупаційних адміністраціях, здебільшого не мають відповідної освіти або ж займали найнижчі посади в цьому секторі.

Саме тому російські куратори колаборантів з тимчасово окупованих територій Донецької області організували їм навчання у Сибіру - навчатимуть так званих управлінців у Красноярському краї Росії, а саме в інституті державного та муніципального управління при правлінні Красноярського краю.

"Це звична для РФ практика ще з часів СРСР - відправляти на навчання у досить віддалені від регіону проживання населені пункти. Таким чином Кремль закладає передумови для подальшого витіснення місцевих колаборантів російськими "спеціалістами", а їх натомість відрядить у глиб російських територій для більш надійної асиміляції", - наголошують у ЦНС.