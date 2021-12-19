Росія "виживе" при відключенні від SWIFT, - голова другого за величиною банку РФ
Очільник російського банку "ВТБ" Андрій Костін прокоментував можливість відключення РФ від платіжної системи SWIFT у разі вторгнення до України
Про це повідомляє ТАСС.
За словами Костіна, відключення Росії від SWIFT буде серйозним кроком.
"Виживемо, безумовно. Але я не думаю, що до цього дійде. Це був би дуже серйозний захід", - сказав він.
SWIFT - це міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів. До цієї системи підключені найбільші організації майже у всіх країнах світу.
- Європарламент закликає ввести санкції проти Росії, якщо вона нападе на Україну, зокрема заморозити "Північний потік-2" та відключити РФ від банківської системи SWIFT.
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