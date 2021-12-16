У разі нової агресії проти України Росію мають відключити від SWIFT та заморозити "Північний потік-2", - резолюція Європарламенту

Про це йдеться у резолюції Європарламенту "Ситуація на українському кордоні та на окупованих Росією територіях України", яка була ухвалена у Страсбурзі, передає DW.



Її підтримали 548 євродепутатів, 69 проголосували проти.



Згідно з документом, під санкції мають потрапити військові, причетні до планування ймовірного вторгнення в Україну та люди з найближчого оточення президента РФ Володимира Путіна, а також їх родини.

Активи і майно осіб, які потраплять під санкції, мають бути заморожені, а їм самим - відмовлено у в’їзді на територію країн ЄЄ.



Євродепутати закликають відключити Росію від платіжної системи SWIFT та спрямувати санкції "на важливі сектори російської економіки", що вплине на фінансування розвідки і армії РФ.

Окрім цього, "у разі нападу Росії на Україну першою дією ЄС має бути скасування всіх можливостей для подорожей та скасування безвізового режиму для власників російських дипломатичних паспортів, за винятком дипломатів".

Депутати закликають уряди країн ЄС зробити все можливе, аби газопровід "Північний потік-2" не був введений в експлуатацію".

Нагадаємо, 31 жовтня американське видання The Washington Post оприлюднило інформацію про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною.

Згодом американське видання Politico оприлюднило знімки з супутника, які свідчать про перекидання Росією військ і техніки до кордонів України.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що публікація американського видання Politico про нарощування військ на кордоні з Україною є "вкиданням".

В Офісі президента України заявили, що не мають підтвердженої інформації про стягування російських військ до кордону з Україною.

Видання Bloomberg із посиланням аналіз оборонно-розвідувальної фірми Janes повідомило, що Росія перекидає до кордону з Україною танкові підрозділи.

Крім того, за даними Bloomberg, високопосадовці США попередили колег із ЄС про можливе нове вторгнення РФ в Україну.