Росія влаштувала голод в Україні в 1932-33 рр. і зараз планує довести його до світового масштабу, - торговий представник України
Росія бажає довести голод до світового масштабу, блокуючи експортні поставки з України морем
Таку заяву зробив замміністра економіки - торговий представник України Тарас Качка під час засідання Світової організації торгівлі та оприлюднив відповідну заяву у фейсбук.
"Це людський голод, спроектований Росією. Вони це зробили з Україною в 1932-33 рр., а тепер бажають довести голод до світового масштабу", – зазначив торгпред.
Він нагадав, що клись Росія доводила в СОТ, що має право на агресивні заходи безпеки проти України.
"Тепер Росія блокує експорт з українських морських портів, знищує продуктові сховища та поля в Україні та краде зерно", – зауважив Качка.
- Нагадаємо, Ердоган анонсував переговори з Україною та Росією щодо експорту зерна.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.06
Купівля 34.06Продаж 35.01
-
EUR
Купівля 35.64Продаж 36.98
- Актуальне
- Важливе