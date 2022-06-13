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Головна Економіка Росія влаштувала голод в Україні в 1932-33 рр. і зараз планує довести його до світового масштабу, - торговий представник України

Росія влаштувала голод в Україні в 1932-33 рр. і зараз планує довести його до світового масштабу, - торговий представник України

13 червня, 2022 понедiлок
20:09
Економіка зерно хліб пшениця елеватор

Росія бажає довести голод до світового масштабу, блокуючи експортні поставки з України морем

Таку заяву зробив замміністра економіки - торговий представник України Тарас Качка під час засідання Світової організації торгівлі та оприлюднив відповідну заяву у фейсбук.

"Це людський голод, спроектований Росією. Вони це зробили з Україною в 1932-33 рр., а тепер бажають довести голод до світового масштабу", – зазначив торгпред.

Він нагадав, що клись Росія доводила в СОТ, що має право на агресивні заходи безпеки проти України.

"Тепер Росія блокує експорт з українських морських портів, знищує продуктові сховища та поля в Україні та краде зерно", – зауважив Качка.

  • Нагадаємо, Ердоган анонсував переговори з Україною та Росією щодо експорту зерна.

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торгівля
зерно
голод
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