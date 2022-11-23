Про це він написав у facebook.

Він також наголосив, що лише з 10 жовтня по 23 листопада росіяни здійснили майже 600 ракетних атак по Україні.

"Росія продовжує завдавати масованих ракетних ударів по мирному населенню всієї України. Сьогодні маємо три влучання в багатоповерхові будинки. На жаль,10 осіб загинуло", - пише міністр.

Він також зазначив, що нещодавно Росія обстріляла пологовий будинок на Запоріжжі ракетами С-300, внаслідок чого загинув новонароджений хлопчик. Матір вдалося врятувати, рятувальники ДСНС всю ніч проводили ліквідацію пожежі та рятувально-пошукові заходи.

"Новонародженому хлопчику було всього лише 2 дні, коли росіяни лишили його життя. Спланований обстріл пологового будинку на Запоріжжі, де знаходилися лише матері та медперсонал — не просто воєнний злочин. Ракети С-300 росіяни свідомо направили у місце, де народжується життя", - заявив Монастирський.

У середу, 23 листопада, окупанти влучили в об'єкт інфраструктури та двоповерховий будинок у Києві, також росіяни обстріляли житловий будинок у Вишгороді. Постачання води призупинене по всій столиці. Станом на 20:15 відомо, що внаслідок масованих обстрілів російських окупантів постраждало 35 людей.

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