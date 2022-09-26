Росія вночі атакувала Одещину дронами-камікадзе

Про це повідомляє ОК "Південь".

Внаслідок влучання почалась масштабна пожежа та відбулась детонація боєприпасів, організовано евакуацію населення.

Попередньо постраждалих немає, боротьба з вогнем та рятувальна операція тривають.

У неділю 25 вересня російські окупанти завдали удару по центру Одеси дронами-камікадзе та вразили адмінбудівлю у центрі міста.

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