Росія вночі атакувала Одещину дронами-камікадзе
Вночі 26 вересня росіяни атакували Одещину дронами-камікадзе. Один з них - знищено, ще два - влучили в об'єкти військової інфраструктури
Про це повідомляє ОК "Південь".
Внаслідок влучання почалась масштабна пожежа та відбулась детонація боєприпасів, організовано евакуацію населення.
Попередньо постраждалих немає, боротьба з вогнем та рятувальна операція тривають.
- У неділю 25 вересня російські окупанти завдали удару по центру Одеси дронами-камікадзе та вразили адмінбудівлю у центрі міста.
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