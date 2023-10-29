Росія вночі атакувала Україну 5 "шахедами" та ракетою: сили ППО знищили усі ворожі безпілотники

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що пуски "шахедів" Росія здійснювала з південно-східного напрямку, Приморсько-Ахтарську у РФ, а керовану авіаційну ракету Х-59 запускала із літака Су-34 з повітряного простору Бєлгородської області.

Окупанти спрямували ракету по об’єктах у Миргородському районі Полтавської області. Попередньо, минулося без втрат та серйозних наслідків.

Водночас усі ударні БПЛА ворога знищили сили та засоби Повітряних сил у межах Миколаївської, Запорізької та Хмельницької областей. Бойову роботу виконали тактична авіація та зенітні ракетні війська.

Фото: Повітряні сили