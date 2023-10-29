Росія вночі атакувала Україну 5 "шахедами" та ракетою: сили ППО знищили усі ворожі безпілотники
Уночі неділі, 29 жовтня, російські війська запустили по Україні 5 ударних дронів та керовану авіаційну ракету Х-59. Повітряні сили знищили усі російські безпілотники
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що пуски "шахедів" Росія здійснювала з південно-східного напрямку, Приморсько-Ахтарську у РФ, а керовану авіаційну ракету Х-59 запускала із літака Су-34 з повітряного простору Бєлгородської області.
Окупанти спрямували ракету по об’єктах у Миргородському районі Полтавської області. Попередньо, минулося без втрат та серйозних наслідків.
Водночас усі ударні БПЛА ворога знищили сили та засоби Повітряних сил у межах Миколаївської, Запорізької та Хмельницької областей. Бойову роботу виконали тактична авіація та зенітні ракетні війська.
Фото: Повітряні сили
- Цієї ночі російські окупанти завдали ударів по території Дніпропетровської та Полтавської областей. У Нікопольському районі Дніпропетровщини внаслідок ворожої атаки є руйнування інфраструктури.
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