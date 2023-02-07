Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.02.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 133 190 (+1030) осіб ліквідовано

танків ‒ 3245 (+14) од.

бойових броньованих машин ‒ 6443 (+28) од.

артилерійських систем – 2232 (+1) од.

РСЗВ – 461 (+0) од.

засобів ППО ‒ 227 (+0) од.

літаків – 294 (+0) од.

гелікоптерів – 284 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1958 (+0)

крилатих ракет ‒ 796 (+0)

кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 5107 (+3) од.

спеціальної техніки ‒ 208 (+5)

Остаточні дані уточнюються.

За даними Генштабу, війська РФ продовжують перегруповуватись на окремих напрямках, ще на п'яти - зосереджені на наступі. Своєю чергою ЗСУ нищать ворога і відбили атаки в районах 10 населених пунктів.