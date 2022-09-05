Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці. З 24 лютого до 5 вересня рашисти під час війни в Україні втратили:

особового складу – близько 49 800 (+300) осіб

танків – 2068 (+19) од.

бойових броньованих машин – 4459 (+29) од.

артилерійських систем – 1157 (+10) од.

РСЗВ – 294 (+0) од.

засоби ППО – 156 (+0) од.

літаків – 236 (+0) од.

гелікоптерів – 206 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 867 (+3)

крилаті ракети – 205 (+2)

кораблі /катери – 15 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 3286 (+10) од.

спеціальна техніка – 107 (+1)

За добу найбільших втрат армія РФ зазнала на Донецькому напрямку.

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