Росія втратила близько 49,8 тис. військових, 2068 танків, 236 літаків і 1157 систем артилерії за час масштабної війни, - Генштаб ЗСУ
За добу Росія у війні з Україною втратила близько 300 військових, 29 броньованих машин, 19 танків і 10 артилерійських систем
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.З 24 лютого до 5 вересня рашисти під час війни в Україні втратили:
- особового складу – близько 49 800 (+300) осіб
- танків – 2068 (+19) од.
- бойових броньованих машин – 4459 (+29) од.
- артилерійських систем – 1157 (+10) од.
- РСЗВ – 294 (+0) од.
- засоби ППО – 156 (+0) од.
- літаків – 236 (+0) од.
- гелікоптерів – 206 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 867 (+3)
- крилаті ракети – 205 (+2)
- кораблі /катери – 15 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3286 (+10) од.
- спеціальна техніка – 107 (+1)
За добу найбільших втрат армія РФ зазнала на Донецькому напрямку.
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