Росія втратила до 40 % сил виділених на війну з Україною, - звіт Генштабу

Про це повідомляє офіційний Facebook Генштаба ЗСУ у звіті станом на 24:00 15 березня.



"Триває наступальна операція проти України. Завдання щодо розгрому угруповань ЗСУ, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та інші завдання противником не виконані. Водночас, окупанти зупинені на Миколаївському напрямку", - розповіли в ЗСУ.



Генштаб також має інформацію, що російським керівництвом прийнято рішення про достроковий випуск курсантів вищих військових навчальних закладів з подальшим залученням їх до бойових дій проти України.



"Ворог намагається посилити угруповання військ внаслідок додаткового перекидання на територію України батальйонних тактичних груп, сформованих зі зведених підрозділів, що зазнали втрат протягом перших десяти діб операції, військових найманців з-поміж громадян іноземних держав. Крім того, за наявною інформацією, російським військовим керівництвом прийнято рішення про достроковий випуск курсантів вищих військових навчальних закладів на території російської федерації з подальшим залученням їх до бойових дій проти України", - йдеться у повідомленні.



На Волині дії противника змін не зазнали. Основні зусилля зосереджуються на посиленні охорони українсько-білоруського кордону. Виявлено перекидання до прикордонних з Україною районів підрозділів бригаду Північно-Західного оперативного командування ЗС РБ.



На Поліському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив. Ворог здійснює хаотичне мінування місцевості, створюючи небезпечні умови існування мирному населенню України. Поряд з цим противник здійснював перегрупування, відновлення боєздатності розгромлених у попередніх боях підрозділів. Внаслідок ефективних дій ЗСУ ворог несе значні втрати в живій силі та техніці.



На Сіверському напрямку противник протягом дня зосереджував зусилля на веденні розвідки. Має проблеми з забезпеченням військ боєприпасами.



На Слобожанщині противник намагається посилити наявне угруповання шляхом зосередження резервів поблизу державного кордону, перекрити доступ до міста Суми з південного напрямку та блокувати місто Ізюм. Успіхів не має.



На Донецькому напрямку ворогом прийнято невдалу спробу просування на напрямках населених пунктів Рубіжне, Сєверодонецьк, Лисичанськ, в результаті чого окупанти зазнали значних втрат та були змушені відійти у вихідне положення. В районі Попасної противник намагається утримати зайняте положення. Не має успіху в районі Авдіївки.



Найгіршою ситуація залишається в районі Маріуполя, де противник намагається блокувати місто на західній і східній околицях міста. Має значні втрати, змушений ввести резерви зі складу 810-ї окремої бригади морської піхоти.



На Південнобузькому напрямку противник зосередив зусилля на утриманні зайнятих рубежів, удосконаленні інженерного обладнання наявних позицій. Не відмовляється від задуму продовження наступу в напрямку Кривого Рогу. Внаслідок ефективної роботи підрозділів Сил оборони України в районі Чорнобаївки ворог втратив сім бойових вертольотів.



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