Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 7 листопада орієнтовно складають:

особового складу ‒ близько 76460 (+530) осіб ліквідовано

танків ‒ 2771 (+6) од.

бойових броньованих машин ‒ 5630 (+19) од.

артилерійських систем – 1782 (+1) од.

РСЗВ – 391 (+0) од.

засоби ППО ‒ 202 (+0) од.

літаків – 277 (+0) од.

гелікоптерів – 260 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1472 (+7) од.

крилаті ракети ‒ 399 (+0) од.

кораблі/катери ‒ 16 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 4199 (+8) од.

спеціальна техніка ‒ 157 (+2)

"Ще 530 російських окупантів ліквідовано в Україні - найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках", - зазначили в Генштабі.

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