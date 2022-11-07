Росія втратила понад 76 тис. солдатів, 5630 бойових бронемашин і 1782 артсистеми за час повномасштабної війни, - Генштаб
Українське військо за 6 листопада знищило ще 530 окупантів, 7 безпілотників і 6 танків Росії
Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 7 листопада орієнтовно складають:
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особового складу ‒ близько 76460 (+530) осіб ліквідовано
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танків ‒ 2771 (+6) од.
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бойових броньованих машин ‒ 5630 (+19) од.
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артилерійських систем – 1782 (+1) од.
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РСЗВ – 391 (+0) од.
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засоби ППО ‒ 202 (+0) од.
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літаків – 277 (+0) од.
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гелікоптерів – 260 (+0) од.
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БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1472 (+7) од.
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крилаті ракети ‒ 399 (+0) од.
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кораблі/катери ‒ 16 (+0) од.
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автомобільної техніки та автоцистерн – 4199 (+8) од.
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спеціальна техніка ‒ 157 (+2)
"Ще 530 російських окупантів ліквідовано в Україні - найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках", - зазначили в Генштабі.
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