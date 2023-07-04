Росія втратила в Україні 770 солдатів, 32 артсистеми та 29 безпілотників за добу, - Генштаб ЗСУ
Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні 231 030 солдатів, 7908 бойових бронемашин і 3602 безпілотники оперативно-тактичного рівня
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
З 24 лютого 2022 року до 4 липня 2023 року РФ втратила в Україні:
- особового складу ‒ близько 231 030 (+770) осіб
- танків ‒ 4059 (+2)
- бойових броньованих машин ‒ 7908 (+9)
- артилерійських систем – 4252 (+32)
- РСЗВ – 647 (+6)
- засобів ППО ‒ 394 (+3)
- літаків – 315 (+0)
- гелікоптерів – 309 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3602 (+29)
- крилатих ракет ‒ 1264 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6843 (+9)
- спеціальної техніки ‒ 590 (+0)
Остаточні дані уточнюють.
- Станом на ранок 4 липня на 4 ділянках фронту - важкі бої, за минулу добу відбулось понад 40 бойових зіткнень. Збройні Сили України за добу завдали 16 ударів по районах зосередження особового складу ворога та знищили 3 ЗРК.
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