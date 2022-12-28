Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.12 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 103 770 (+550) осіб ліквідовано

танків ‒ 3017 (+1) од

бойових броньованих машин ‒ 6037 (+13) од

артилерійських систем – 1999 (+1) од

РСЗВ – 418 (+0) од

засоби ППО ‒ 212 (+0) од

літаків – 283 (+0) од

гелікоптерів – 267 (+0) од

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1707 (+0)

крилаті ракети ‒ 653 (+0)

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од

автомобільної техніки та автоцистерн – 4660 (+8) од

спеціальна техніка ‒ 179 (+0)

Як відомо, ЗСУ 27 грудня відбили атаки ворога у Луганській та Донецькій областях, а також знищили близько 50 росіян на Херсонщині 26 грудня.

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