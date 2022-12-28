Росія втратила в Україні за добу 550 солдатів, 13 бронемашин і танк
За минулу добу, 27 грудня, українські захисники ліквідували 550 окупантів та понад десяток ворожої техніки. З початку повномасштабної війни втрати РФ становлять 103 770 армійців
Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.12 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 103 770 (+550) осіб ліквідовано
- танків ‒ 3017 (+1) од
- бойових броньованих машин ‒ 6037 (+13) од
- артилерійських систем – 1999 (+1) од
- РСЗВ – 418 (+0) од
- засоби ППО ‒ 212 (+0) од
- літаків – 283 (+0) од
- гелікоптерів – 267 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1707 (+0)
- крилаті ракети ‒ 653 (+0)
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4660 (+8) од
- спеціальна техніка ‒ 179 (+0)
Як відомо, ЗСУ 27 грудня відбили атаки ворога у Луганській та Донецькій областях, а також знищили близько 50 росіян на Херсонщині 26 грудня.
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