Росія втратила за добу в Україні 700 солдатів, 9 артсистем і 5 танків
Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на українській землі щонайменше 165 610 військових, 3537 танків й 2160 безпілотників
Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.03.23 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 165610 (+700) осіб ліквідовано
- танків ‒ 3537 (+5)
- бойових броньованих машин ‒ 6869 (+16)
- артилерійських систем – 2577 (+9)
- РСЗВ – 507 (+0) од.
- засобів ППО ‒ 270 (+2)
- літаків – 305 (+0)
- гелікоптерів – 290 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2160 (+1)
- крилатих ракет ‒ 907 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5416 (+8)
- спеціальної техніки ‒ 265 (+3)
Остаточні дані уточнюються.
Протягом 19 березня росіяни вели наступ на 5 напрямках. Проте ЗСУ відбили майже 70 атак, уразили 4 ЗРК, 3 засоби РЕБ й кілька районів скупчення окупантів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.37
Купівля 38.37Продаж 38.97
-
EUR
Купівля 40.36Продаж 41.2
- Актуальне
- Важливе