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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Росія втратить можливість перекидати вантажі із КНДР як мінімум до весни: полковник запасу СБУ Притула про вибухи на БАМі
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Росія втратить можливість перекидати вантажі із КНДР як мінімум до весни: полковник запасу СБУ Притула про вибухи на БАМі

2 грудня, 2023 субота
18:43
Війна з Росією

Михайло Притула, військовий експерт, полковник запасу СБУ, експерт з військової контррозвідки, вважає, що вибухи в тунелі на БАМі та руйнування двох мостів на Далекому Сході – це досить серйозний удар по російській території

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Там же не тільки тунелі, а ще є стара дорога, яка називається Транссибірська магістраль. Ця дорога є по суті обвідною дорогою щодо того тунелю. Щодо стратегічного значення цього тунелю, то, по-перше, він з'єднує Далекий Схід з європейською частиною РФ. По цьому тунелю і по двох мостах, які розташовані поруч, до речі, там теж сьогодні щось сталося, йдуть вантажі. Тобто йде озброєння для забезпечення російських військ, перекидається техніка та бронетехніка, які знімаються зі зберігання. Також по цьому тунелю йдуть снаряди та все інше, що потрапляє до Росії з Північної Кореї. Там у них є своя власна гілка", - прокоментував експерт з військової контррозвідки.

За його словами, вся Транссибірська магістраль, і власне цей тунель, мають стратегічне значення для забезпечення окупаційних військ в Україні. Затримка логістики на цьому маршруті матиме відповідні наслідки. Росія на певний час втратить можливість перекидати техніку, і цей час не буде малим.

"І найголовніше, що тепер Китай має забезпечувати Далекій Схід усім необхідним, потрохи його освоюючи. Вже можна починати китайську п'ятирічку на тій території. Це дуже серйозна подія, бо інших доріг там немає. Якщо подивимося на календар та на прогноз погоди, то побачимо, що в тому регіоні РФ стоять добрячі морози, і не так добре там ремонтувати ті два зруйновані мости. Тобто це треба викликати потяги, спочатку до одного мосту, потім до другого. А це серйозні конструкції. А щодо тунелю, то це 5 км від найближчого входу в тунель, ще треба туди добратися і витягти ті ешелони, які є. Відповідно, необхідно ще буде перевірити будівельні конструкції, бо під дією потужного вогню бетон втрачає свою міцність. Тобто часу це займе пів року, мінімум до весни. А за цей час може багато подій відбутися", - зауважив полковник запасу СБУ.

Михайло Притула резюмував, що це досить серйозний удар по російській території, і зазначив, що було б цікаво знати, кому це вигідніше, Україні чи Китаю.

  • 30 листопада у Росії стався вибух на Байкало-Амурській магістралі, яка розташована у Бурятії: ЗМІ повідомляють про успішну операцію СБУ. Водночас у РФ заявляють про задимлення.
  • Згодом на БАМі вибухнув ще один потяг з паливом. За інформацією ЗМІ, це чергова операція Служби безпеки України. Таким чином перерізано основний шлях логістики РФ з Китаєм.

Росія
Китай
КНДР
транспорт
зброя
СБУ
російська армія
Далекий Схід
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