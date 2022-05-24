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Росія ввела санкції проти 154 членів палати лордів британського парламенту

24 травня, 2022 вiвторок
20:16
Світ Британія

Росія заборонила в'їзд 154 членам палати лордів, у відповідь на березневі санкції проти членів ради федерацій

Про це повідомляє МЗС РФ.

"У відповідь на прийняте в березні урядом Великобританії рішення про внесення до списку санкцій майже всього складу ради федерації федеральних зборів Російської Федерації на основі взаємності вводяться персональні обмеження щодо 154 членів палати лордів британського парламенту", - йдеться у повідомленні.

У російському МЗС заявили, що ці 154 людини "внесли безпосередній внесок у вироблення антиросійських санкційних заходів Лондона, націлених на створення умов для політичної ізоляції Росії та руйнування її економіки, використали свій авторитет для нагнітання антиросійської істерії у Великобританії, потурали русофобському політичному курсу".

Відзначимо, що всього у Палаті лордів 774 члени.

  • Нагадаємо, що у кінці квітня Велика Британія розширила список санкцій проти Росії, зокрема й проти членів ради федерацій, за що вже наступного дня отримала "дзеркальну відповідь" проти членів палати громад.

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Росія
санкції
Палата лордів
Велика Бритаія
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