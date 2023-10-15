Росія вже досягла того, що Україна перестала бути для неї цивілізаційним конкурентом, - Портников на форумі Via Carpatia

Таку думку він висловив під час трансляції панелі "Віднайдення себе. Війна як тригер національного самопізнання" форуму Via Carpatia в етері телеканалу "Еспресо"

"Зараз все частіше постає питання про те, якими ми вийдемо із цієї війни, якщо вже сьогодні говоримо про 20-30 млн населення, яке в нас залишиться. Ми будемо країною меншою за населенням від Польщі. Це наш майбутній реальний розмір й можливості. До того ж ми можемо стати країною, яка не здатна буде освоїти великі території й тому нам доведеться завозити, як Німеччині після Другої світової війни, величезну кількість іншого населення, щоб розвивати економіку", - пояснив Портников.

На думку Портникова, демографічні проблеми в Росії не співмірні з проблемою населення в Україні

"На території Росії війни немає й зменшення населення теж немає. Дійсно, там є демографічні проблеми, проте Росія залишається країною з майже 140 млн населенням. Можливо там населення зменшиться до 120 млн. Так от, ми, як країна, яка матиме 20-30 млн населення будемо протистояти 120 млн країні. Таким чином можна констатувати те, що Росія вже досягла у цій війні. Зокрема, Україна перестала бути для Росії цивілізаційним конкурентом. Якщо Російська Федерація не розпадеться, ми не зможемо з ними конкурувати на цивілізаційному рівні", - додав він.