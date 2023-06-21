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Війна з Росією: хроніка
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Росія взяла курс на створення "зони смерті", щоб завдати Україні максимальних збитків, - Згурець

21 червня, 2023 середа
10:41
Війна з Росією Сергій Згурець

Росія через підрив ЗАЕС може утворити повністю нежиттєвий простір, яким хоче завдати максимальних збитків Україні на сотні років наперед

Про це заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в етері Еспресо.

"Треба говорити про наступні загрози від Росії навколо Запорізької АЕС. Фактично, Росія взяла курс на створення "зони смерті". Після підриву Каховської ГЕС утворились ділянки надалі непридатні для господарського використання", - зазначив він.

На думку Згурця, збитки, які ми відчуємо у перспективі - дуже суттєві.

"Далі ігрища росіян з атомною станцією - ніхто не може гарантувати, що не буде керованих заходів з підривом ЗАЕС, аби утворити повністю нежиттєвий простір, яким Росія хоче завдати максимальних збитків Україні на сотні років наперед.  Це цілком вкладається в ту концепцію, яку росіяни можуть реалізувати у ході відступаючих кампаній. Коли зараз наші підрозділи пробиваються на Василівку і далі - це суттєво пов'язано з тим, як буде реагувати РФ. Коли Буданов говорить про замінування охолоджуючих залів та цехів ЗАЕС - це цілком вкладається в концепцію максимальних збитків для України. До цього треба готуватися і здійснювати заходи на випередження. Які саме - мені зараз сказати важко. Ми і світ розуміємо ризики дій росіян в таких ділянках, як Каховська ГЕС та Запорізька АЕС", - підсумував Згурець.

  • 6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, її було повністю зруйновано. Внаслідок трагедії підтопило населені пункти Херсонської області та сам обласний центр, також села та міста Миколаївської області. Детальний перебіг подій - тут. Також більше новин про ситуацію, пов'язаною з підривом ГЕС, можна знайти тут.
  • 16 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що російська влада хоче підірвати Запорізьку АЕС, щоб світ змусив Україну зупинити війну.
  • 20 червня керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов допустив, що загроза підриву чи аварії на Запорізькій атомній електростанції існує, оскільки окупанти додатково замінували охолоджувач.
Сергій Згурець
Херсонщина
Запорізька область
Запорізька АЕС
Енергодар
Військові новини
Каховська ГЕС
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