Про це заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в етері Еспресо.

"Треба говорити про наступні загрози від Росії навколо Запорізької АЕС. Фактично, Росія взяла курс на створення "зони смерті". Після підриву Каховської ГЕС утворились ділянки надалі непридатні для господарського використання", - зазначив він.

На думку Згурця, збитки, які ми відчуємо у перспективі - дуже суттєві.

"Далі ігрища росіян з атомною станцією - ніхто не може гарантувати, що не буде керованих заходів з підривом ЗАЕС, аби утворити повністю нежиттєвий простір, яким Росія хоче завдати максимальних збитків Україні на сотні років наперед. Це цілком вкладається в ту концепцію, яку росіяни можуть реалізувати у ході відступаючих кампаній. Коли зараз наші підрозділи пробиваються на Василівку і далі - це суттєво пов'язано з тим, як буде реагувати РФ. Коли Буданов говорить про замінування охолоджуючих залів та цехів ЗАЕС - це цілком вкладається в концепцію максимальних збитків для України. До цього треба готуватися і здійснювати заходи на випередження. Які саме - мені зараз сказати важко. Ми і світ розуміємо ризики дій росіян в таких ділянках, як Каховська ГЕС та Запорізька АЕС", - підсумував Згурець.