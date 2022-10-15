Росія за добу втратила 400 військових, 7 бойових бронемашин і 2 гелікоптери
Від початку повномасштабної війни проти України Росія втратила 64 700 військових, 5179 бойових бронемашин і 242 гелікоптери
Про це на фейсбуці повідомляє Генштаб ЗСУ.
З 24 лютого по 15 жовтня Росія на війні проти України втратила:
- особового складу – близько 64 700 (+400) осіб,
- танків – 2524 (+3) од,
- бойових броньованих машин – 5179 (+7) од,
- артилерійських систем – 1582 (+16) од,
- РСЗВ – 365 (+3) од,
- засоби ППО – 186 (+0) од,
- літаків – 268 (+0) од,
- гелікоптерів – 242 (+2) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1210 (+11),
- крилаті ракети – 316 (+0),
- кораблі /катери – 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3951 (+7) од,
- спеціальна техніка – 142 (+0).
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