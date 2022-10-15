Росія за добу втратила 400 військових, 7 бойових бронемашин і 2 гелікоптери

Про це на фейсбуці повідомляє Генштаб ЗСУ.

З 24 лютого по 15 жовтня Росія на війні проти України втратила:

особового складу – близько 64 700 (+400) осіб,

танків – 2524 (+3) од,

бойових броньованих машин – 5179 (+7) од,

артилерійських систем – 1582 (+16) од,

РСЗВ – 365 (+3) од,

засоби ППО – 186 (+0) од,

літаків – 268 (+0) од,

гелікоптерів – 242 (+2) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1210 (+11),

крилаті ракети – 316 (+0),

кораблі /катери – 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3951 (+7) од,

спеціальна техніка – 142 (+0).