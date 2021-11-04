Росія заблокувала імпорт в Україну вугілля із Казахстану, - Герус
Росія заблокувала імпорт в Україну енергетичного вугілля з Казахстану
Про це у Telegram повідомив народний депутат від "Слуги народу" Андрій Герус.
"Російська Федерація зупинила транзит вугілля із Казахстану, яке ішло в Україну. Всі відповідні поставки у листопаді заблоковані", - написав Герус.
Він зазначив, що технічно блокування відбувається на рівні російської залізниці, яка не підтверджує проїзд вагонів з енергетичним вугіллям, яке йшло в Україну.
Герус зазначив, що це обмеження стосується лише енергетичного вугілля.
- Нагадаємо, раніше Герус повідомив, що Росія з 1 листопада припинить поставки в Україну вугілля марок А та П.
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