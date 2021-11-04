Росія заблокувала імпорт в Україну вугілля із Казахстану, - Герус

Про це у Telegram повідомив народний депутат від "Слуги народу" Андрій Герус.



"Російська Федерація зупинила транзит вугілля із Казахстану, яке ішло в Україну. Всі відповідні поставки у листопаді заблоковані", - написав Герус.



Він зазначив, що технічно блокування відбувається на рівні російської залізниці, яка не підтверджує проїзд вагонів з енергетичним вугіллям, яке йшло в Україну.



Герус зазначив, що це обмеження стосується лише енергетичного вугілля.

Нагадаємо, раніше Герус повідомив, що Росія з 1 листопада припинить поставки в Україну вугілля марок А та П.