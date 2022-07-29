Про це повідомляється у розслідуванні агентства Reuters.

Спецагенти зуміли підкупити чиновників і підготували ґрунт для безкровного захоплення Чорнобиля.

"Джерело, безпосередньо знайоме з планом вторгнення, повідомило, що у листопаді 2021 року Росія почала посилати в Україну агентів розвідки під прикриттям, яким доручено встановити контакти з посадовими особами, відповідальними за безпеку Чорнобильської АЕС. Метою агентів було забезпечити відсутність збройного опору після приходу російських військ", - йдеться у розслідуванні Reuters.

В обмін на гроші українські чиновники передали російським шпигунам інформацію про військову готовність України на півночі Київщини.

Раніше повідомлялося про понад 2,5 млрд грн збитків у Чорнобильській зоні внаслідок російського вторгнення.

За час окупації Чорнобильської АЕС загарбники вбили 9 працівників станції, ще п’ятьох викрали, а також знищили або вкрали 698 комп'ютерів, 344 машини, 1500 дозиметрів радіації, майже всі засоби пожежогасіння і програмне забезпечення.

6 липня Чорнобильська АЕС отримала підтвердження про офіційний перехід до паризького центру Всесвітньої організації операторів атомних електростанцій.

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