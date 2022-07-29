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Росія захопила Чорнобиль завдяки агентам, яких відправила туди ще в 2021 році, - Reuters

29 липня, 2022 п'ятниця
04:55
війна з Росією ЧАЕС під окупацією

Російський агресор зумів захопити ЧАЕС не випадково, а завдяки своїм спецагентам, яких відправили до Чорнобиля ще у листопаді 2021 року

Про це повідомляється у розслідуванні агентства Reuters.

Спецагенти зуміли підкупити чиновників і підготували ґрунт для безкровного захоплення Чорнобиля. 

"Джерело, безпосередньо знайоме з планом вторгнення, повідомило, що у листопаді 2021 року Росія почала посилати в Україну агентів розвідки під прикриттям, яким доручено встановити контакти з посадовими особами, відповідальними за безпеку Чорнобильської АЕС. Метою агентів було забезпечити відсутність збройного опору після приходу російських військ", - йдеться у розслідуванні Reuters.

В обмін на гроші українські чиновники передали російським шпигунам інформацію про військову готовність України на півночі Київщини.

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Росія
Чорнобиль
Київщина
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Військові новини
Чорнобильська АЕС
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