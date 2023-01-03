Росія закриється як коробочка, перетворившись на "День опричника"
Нинішня імперія зла керується огидними стариганами, в ній немає місця ніякій енергії молодості
Російська імперія сторічної давнини керувалася геронтократами, покритими мохом стариганами, але в ній визрівав переважно молодий революційний рух.
Імперія зла під назвою СРСР керувалася геронтократами, покритими мохом стариганами, але все ж таки культивувала в собі молодіжну романтику, комсомольців, нові пісні, енергію життя і всяке подібне -- фальшиве, але воно було.
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Нинішня імперія зла керується огидними стариганами, в ній немає місця ніякій енергії молодості, нема нових облич чи нових пісень -- тільки такі ж старі покриті мохом персонажі
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Нинішня імперія зла керується ще більш огидними стариганами, але в ній немає місця ніякій енергії молодості, нема нових облич чи нових пісень -- тільки такі ж старі покриті мохом персонажі, серед яких Кобзон виглядав би не найстаршим, а енергії життя не залишилося зовсім -- лише енергія смерті, царство зомбі. Все молоде й живе просто тікає або ховається. Майбутнього нема -- лише минуле.
Така система не може довго існувати, вона вибухне навіть попри економічні чи військові фактори.
Або ж закриється як коробочка, перетворившись на "День опричника".
Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії
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