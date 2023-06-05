Росія запустила фейки про контрнаступ ЗСУ, - СтратКом
СтратКом ЗСУ попередив українців про підготовку Росією інформаційно-психологічних операцій. У російських соцмережах планується поширення фейків про контрнаступ і втрати України
Про це повідомили 5 червня в telegram-каналі СтратКом ЗСУ.
"На російських телеграм-каналах та соцмережах планується посилення навали поширень недостовірної інформації про бойові дії ЗС України. Та й власних формувань", - йдеться у дописі.
Зазначається, що з метою деморалізації українців і введення в оману спільноти, російські пропагандисти планують розповсюджувати неправдиву інформацію про контрнаступ, його напрямки та втрати українського війська. Наголошується, що для цього заготовлені старі відео та фото, які показують підбиту техніку, загиблих та полонених. А також інші фейкові матеріали.
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Раніше у telegram-каналі міноборони РФ повідомлялося, начебто українські війська зранку, 4 червня, "розпочали великомасштабний наступ на п'яти ділянках фронту на Південно-Донецькому напрямку". Зазначалося, що "загалом було задіяно шість механізованих і два танкових батальйони" української армії.
Окрім цього, пропагандисти заявили, що "втрати ЗСУ становили понад 250 осіб особового складу, 16 танків, три бойові машини піхоти, 21 бойову броньовану машину".
Нагадуємо, що правдиву інформацію можна отримати тільки в оперативних зведеннях Генерального штабу, структур стратегічних комунікацій та від визначених офіційних спікерів Сил оборони та ЗС України.
- 20 травня Росія запустила дезінформацію про нібито зникнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Також окупанти казали, буцімто Залужний дістав поранення й переніс трепанацію черепа. У Міністерстві оборони спростували фейки.
- 25 травня Анатолій Штефан (Штірліц) показав відео із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.
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